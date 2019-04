Adrian s-a alăturat echipei PRO TV în urmă cu aproape 15 ani, în toamna anului 2004, iar în prezent se ocupă și de coordonarea activității stației locale din Constanța. Este printre cei mai experimentați jurnaliști din cadrul echipelor locale și reușește mereu să surprindă cele mai noi și mai interesante știri de la malul mării alăturii de echipa lui.

Cum era și de așteptat, viața aproape de plajă și mare are anumite beneficii, iar Adi își propune mereu să profite la maximum de acestea. Tocmai din acest motiv el și-a dorit să învețe să se dea cu zmeul pe mare sau să pornească în larg pe un paddle. Mai multe am aflat chiar de la el.

Când ai început prima dată să faci sport și ce sport practicai?



În școala generală! Până în clasa a 12-a am practicat rugby, dar cum am fost prima generație cobai pentru Ministerul Învățământului, am prins bacalaureatul la șapte materii și a trebuit să renunț la cele două antrenamente pe zi. De aici a pornit și acumularea de zeci de kilograme în plus. Organismul era învățat să consume 3-4000 de calorii pe zi pentru a face față efortului și a continuat să ceară mâncare deși eu nu mai aveam la ce să folosesc acest exces. Mersul pe jos a rămas singurul sport practicat până la vârsta de 34 de ani

Ce te motivează să mergi acum la sală și cât de des ajungi?

Hai să-ți spun în primul rând ce m-a motivat! Eram la o petrecere de Crăciun acasă la un prieten și după mesele copioase am vrut să ne jucăm la Wii. Fata prietenului meu primise o placă specială pentru Wii cu care puteai simula o coborâre cu schiurile pe pârtie, iar eu am fost singurul care nu am putut să mă joc. “Ești mult peste greutatea admisă”- acesta este mesajul care a apărut pe ecran. Aveam 96 de kilograme, la o înălțime de 169 cm. Două săptămâni mai târziu, eram în fața unui medic care m-a speriat și mai tare. “Adi riști să faci infarct la doar 35 de ani din cauza grăsimii”. Atunci s-a petrecut ceva cu mine, iar nouă luni mai târziu aveam 66 de kg. Am dat jos doar printr-o dietă recomandată de un medic în baza unor analize. În cele șase luni, am practicat un sport extrem de sănătos – am renunțat la mașină și la transportul public. Cam două ore pe zi de mers pe jos în ritm alert! Dacă aveți de gând să vă apucați de mers alert în drum spre serviciu, vă recomand să aveți tricou sau cămașă de schimb la voi. Da, o să transpirați cât nici nu credeați!

Când medicul mi-a spus că am slăbit de ajuns și articulațiile mele pot suporta efortul fizic susținut, am început să merg și la sală. Cred că se fac cinci ani de atunci, iar acum programul meu cuprinde cel puțin o oră de sport, cinci zile pe săptămână. Și pentru că locuiesc pe malul mării, cel puțin o data pe săptămână alerg pe nisip.

Ce te-a determinat să înveți să folosești paddle-ul și câte antrenamente au fost necesare până să pornești ”în larg”?

Sunt un tip ambițios și dispus să încerce aproape orice lucru nou. Inițial am vrut să învăț să mă dau cu zmeul pe mare (kite surfing), dar asta înseamnă să fii condiționat de vreme și să ai un serviciu care să-ți permită să pleci de la birou în mijlocul zilei. Atunci am căutat alternative și am descoperit paddle-ul. Un prieten s-a oferit să mă învețe, iar prima experientă poate fi descrisă în doar câteva cuvinte: eu mai mult prin apă, el pe mal râzând. Jumătate de oră m-am chinuit doar să mă ridic pe placă, apoi în altă jumătate de oră să-mi pastrez echilibrul. Când am realizat că nu trebuie să mă împotrivesc valurilor, ci să mă las dus de acestea, lucrurile au devenit mult mai ușoare. Acestea se întâmplau la începutul verii, iar experienta mea cu paddle-ul s-a oprit aici. Dar în septembrie 2018, am descoperit un centru de închirieri pe malul Mării Mediterane și am riscat. A fost ca mersul pe bicicletă: nu doar că m-am am stat zeci de minute pe placă fără să cad în apă, dar am reușit experiența să-mi și plimb prietenii cu placa. De aici a mai fost un pas: mi-am cumpărat placă gonflabilă (ai avantajul că o poți lua în bagaje) și costum neopren.

Care a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o în acest tip de sport?

Să înveți să-ți controlezi creierul! Să-l faci să se convingă că ești în siguranță! Să te lași purtat de valuri, să înveți să navigi folosindu-te de curenți. Și nu în ultimul rând, să nu uiți să te distrezi. Chiar dacă mai cazi în apă, nu uita că nu se întâmplă nimic! Le recomand celor care nu știu prea bine să înoate să poarte veste de salvare pentru că marea este periculoasă. Ca un sfat, pentru menținerea echilibrului pe mine m-au ajutat foarte mult orele de yoga.

Evident, fiind din Constanța, ai fost atras de sporturile acvatice. Cum te împaci cu cele montane?

Săniuța este cea mai bună prietenă a mea :).

Pe Adi îl putem urmări în continuare prin activitatea lui în cadrul Știrilor PRO TV, iar dacă sunteți curioși ce sporturi va mai testa sau prin ce aventuri mai trece cu paddle-ul îl puteți căuta pe rețelele sociale!