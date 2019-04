Rareș plănuia inițial să devină regizor de film, iar mai târziu să devină un pasionat absolvent de Drept care să facă dreptate pentru cei din jurul lui. Viața l-a purtat spre meseria de Corespondent, iar echipa din care face parte îi oferă, zi de zi, câte o nouă provocare de a corecta anumite aspecte prin anchetele pe care le realizează.

Munca i-a dat ocazia să viziteze foarte multe țări și să ajungă din locuri în care economia este prosperă la unele în care oamenii își găsesc, cu greu, puterea de a trece de la o zi la alta. Pasiunea pentru călătorit a dezvoltat-o și în cadrul familiei, alături de care profită de momentele libere pentru a vizita noi culturi.

Cât de des îți găsești timpul necesar să fugi din țară și pe ce criterii îți alegi destinațiile?

Dacă vorbim despre deplasările în interes de serviciu, merg oriunde mă duce un pont, o poveste, o situație pe care o găsesc interesantă jurnalistic. Munca m-a purtat către destinații îndepărtate și nu de puține ori a fost vorba de deplasări lungi - Statele Unite, Japonia, Cuba, Chile, Scandinavia. Îmi stabilesc din timp programul, pe zile, știu de câte ore am nevoie pentru a lucra pentru mai multe subiecte simultan, filmez mult dacă tot ajung în zonele respective. E un efort concentrat, într-un timp scurt, filmezi la foc continuu, zi lumină. Dar îmi place teribil, mă ține în priză. Colegii mei glumesc cu mine spunându-mi că sunt unul dintre cei peste 4 milioane de români care lucrează peste hotare. :) Mi se mai spune și că sunt de la ONT Carpați. :))

Dacă vorbim despre timpul liber, stabilesc cu familia unde să facem câte un city-break, îi implicăm și pe copiii noștri și votăm. Până acum, în 2019, am dat o fugă cu soția și cei mici până la Budapesta, Berlin și Bologna. Mergem și prin țară. De fiecare dată ținem cont că trebuie să fie o destinație propice și pentru copiii, i-am cam luat cu noi peste tot, iar la acest capitol mă bazez mult pe soția mea, ea ne stabilește un program, precis, pe zile, să vedem cât mai multe lucruri interesante. Chiar mă bazez mult pe ea, e relaxant să știu că dacă la serviciu eu mă ocup de itinerarii, în timpul liber se poate ocupa ea. Atât de relaxant, că îmi permit luxul să mă las surprins de ce vom vizita.

Când pleci într-o călătorie pentru un material, îți faci timp să vizitezi și anumite puncte de atracție?

Le iau în calcul doar dacă îmi sunt de folos. Nu am vreme de pierdut, dacă e vorba de ilustrație, de anumite locuri emblematice, elemente de identificare ale unui oraș, ale unei zone, să ajung să le filmez. Mai fac interviuri, merg cu interlocutorii într-o zonă sau alta. Timpul fiind scurt, mi se întâmplă să le văd de cele mai multe ori pe fugă. Marele avantaj este că sunt în contact cu oameni ai locului, români sau nu, și ei mă pot duce țintit, astfel încât să văd cât mai multe, în timp scurt.

Care a fost destinația ta preferată și de ce ai numi-o pe primul loc?

Mi-a plăcut Japonia pentru că a fost un loc extrem de neobișnuit față de tot ce știam, total diferit de orice mi-aș fi închipuit până să ajung pe această insulă. Tokyo este fabulos, uluitor la fiecare colțișor, și pe orizontală și pe verticală. Cultură, popor, tradiții, viață high-tech, totul este uimitor. Parcă ajungi pur și simplu pe altă planetă, exact ăsta e sentimentul. Dar îmi place să călătoresc și în Statele Unite, de trei ani merg în fiecare an, pe ambele coaste, de la New York, la Los Angeles și San Francisco, în căutarea unor povești faine. Mă simt bine pentru că locurile îmi sunt deja familiare, având privilegiul de a le fi văzut de mai multe ori. Plus că oamenii par mai pregătiți ca oriunde, să fie filmați, sunt degajați. Mai greu e cu acordurile de filmare prin instituții.

M-a marcat însă și Havana. În toată sărăcia de acolo, Cuba are ceva atât de exotic, care uite, mă face să o menționez acum, aici.

Pasiunea pentru călătorit s-a transmis și copiilor tăi?

Da, și mă bucur tare că le place să ne însoțească. Îi atrag, de foarte mici, muzeele din străinătate, acolo unde, dincolo de felul cum sunt amenajate, au nenumărate jocuri interactive, pentru copii, îi antrenează să viziteze, să afle, să caute. Le place poate mai mult decât la grădinile zoologice, nici pe acestea nu le ratăm. I-au cam dezamăgit însă muzeele de la noi, care, din păcate, nu sunt mai deloc atractive pentru cei mici.

Ce te-ar face să regreți că ai ales o anumită destinație pentru vacanța ta?

De fiecare dată încerc să evit locuri cu servicii proaste, locuri în care pur și simplu să nu ai nimic de făcut, sau în cel mai rău caz, pe cele în care nu aș fi în siguranță cu familia. Și din acest motiv citesc, mă interesez, documentez puțin despre hotelul, orașul, stațiunea în care urmează să ajung. Și eu și soția suntem atenți la astfel de detalii. Doar vremea ne-a cam dat peste cap unele planuri, dar tot am reușit să avem momente memorabile, din fiecare destinație. Dovadă stau mii de poze și filmări pe care le fac peste tot, în stilul turistului japonez. :))

